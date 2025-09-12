Ainda não vale o acesso, muito menos a definição do campeão, mas o jogo entre Goiás e Coritiba, nesta sexta-feira (12), ganhou contornos de decisão. A partida no estádio Couto Pereira marca o encontro do líder, a equipe paranaense, e o vice-líder, o clube esmeraldino, e vale a liderança da Série B. Para o clube goiano, também a retomada da confiança na corrida pelo acesso à Série A. O duelo de alviverdes será disputado a partir das 21h30, pela 26ª rodada.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações e arbitragem)\nO Goiás pretendia chegar ao duelo contra o Coritiba na liderança da Série B, mas isso não ocorreu e o clube goiano vive seu pior momento na competição.\nCom duas derrotas seguidas e em oscilação, com apenas dois triunfos nos últimos oito jogos, o time esmeraldino foi ultrapassado pelo Coxa e pode até terminar a rodada na 4ª colocação em caso de derrota e vitórias de outros concorrentes, casos do Criciúma e Chapecoense.