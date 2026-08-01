Em Goiânia, no Brasil e no mundo, veja quais são as corridas de rua que estão no alvo dos corredores para o segundo semestre.\nAlgumas das principais corridas em Goiânia no segundo semestre de 2026:\nCircuito da Advocacia (22/8)\nDeu Match Run (29/8)\nMaratona EM Movimento (30/8)\nCircuito Orgulho de Viver (13/9)\nCorrida Lupo Sport (20/9)\nCorrida da Glossy (26/9)\nMeia Maratona de Goiânia (18/10)\nAlgumas das principais corridas do Brasil no segundo semestre de 2026:\nMeia Maratona Internacional do Rio de Janeiro (16/8)\nMeia Maratona e Maratona de Florianópolis (29 e 30/8)\nMeia Maratona do Sol de Natal (20/9)\nMeia Maratona e Maratona de Curitiba (15/11)\nMeia Maratona e Maratona Monumental de Brasília (21 e 22/11)\nAlgumas das principais corridas do mundo no segundo semestre de 2026:\nMeia Maratona de Buenos Aires (23/8)