Na preparação de um atleta para a corrida, a nutrição surge como um dos principais aliados antes, durante e depois de treinos e provas. Nesta reportagem do Corre que Dá, conteúdo especial do POPULAR sobre a modalidade, nutricionistas explicam a importância do acompanhamento para a melhora de rendimento, saúde e bem-estar.A nutricionista goianiense Karen Guimarães tem 41 anos e acredita que a nutrição é um dos pilares centrais do desempenho esportivo. Segundo ela, é a partir das estratégias nutricionais que o atleta terá energia para treinar, se recuperar do treino, melhorar a composição corporal, sustentar a imunidade e o foco mental.Com mais de 13 anos de consultório, a profissional também pratica esporte há bastante tempo. Fez muitos anos de crossfit, migrou para o triatlo e o dia a dia era uma “correria” para conseguir conciliar uma rotina puxada de dois treinos por dia junto com o trabalho e os cuidados da casa. Ao longo dos anos, ela foi atraindo pacientes que se identificavam com seu estilo de vida.“Trabalho com programas de acompanhamento nutricional em que o foco está em educação nutricional e mudança de comportamento alimentar, independentemente do objetivo específico do meu paciente. Se você aprende o mínimo que seja sobre nutrição, sobre os alimentos, como os nutrientes agem em seu corpo, se vamos formando e formando novos hábitos e comportamentos, você terá liberdade e autonomia para se alimentar, sem viver refém de uma dieta”, comenta Karen.O nutricionista e professor universitário Allys Vilela, de 40 anos, que também é natural de Goiânia, atua com acompanhamento nutricional para praticantes de exercícios físicos há mais de 15 anos. Allys pratica corrida de rua e já finalizou quatro maratonas.Para ele, a nutrição influencia diretamente o desempenho esportivo ao garantir energia adequada para treinar, favorecer a recuperação muscular e sustentar as adaptações ao longo do ciclo de treinamento. Mais do que estratégias pontuais, a nutrição esportiva envolve a organização do processo como um todo, não se limitando apenas ao que é feito no pré e pós-treino.“Obter a quantidade adequada de calorias permite atender às altas demandas do exercício físico sem comprometer a composição corporal. Além disso, a distribuição correta dos nutrientes ao longo do dia contribui para melhor aproveitamento das sessões de treino, enquanto a hidratação adequada é fundamental para manter a função muscular, termorregulação e resistência à fadiga”, diz Allys. Gabriela Vespar, de 28 anos, é outra nutricionista goianiense que exalta a importância da nutrição no âmbito da corrida. A profissional conta que a nutrição tem papel fundamental no desempenho esportivo, pois fornece os nutrientes necessários para garantir energia, força e resistência durante treinos e competições.“Um plano alimentar bem estruturado otimiza o uso dos estoques de glicogênio, contribui para a manutenção da hidratação, ajuda na prevenção de lesões e acelera a recuperação muscular. Com isso, atletas e praticantes de atividade física conseguem manter a regularidade nos treinos, melhorar o rendimento e alcançar seus objetivos com mais segurança e eficiência”, avalia.Para atletas, ter um acompanhamento nutricional ajuda no desempenho esportivo e também na parte da saúde de forma geral. Léa Batista de Oliveira, de 47 anos, pratica corrida desde 2021 e faz acompanhamento nutricional, com Karen Guimarães, desde 2022.“A principal mudança, sem dúvida, foi perder o medo de comer. O carboidrato deixou de ser o grande vilão e parei de fazer dietas restritivas. Aprendi que meu corpo precisa de energia para eu conseguir treinar e cumprir minha rotina diária como mãe, esposa, filha e Procuradora-Chefe do Ministério Público Federal”, conta a goianiense.Desde que começou o acompanhamento nutricional, Léa percebeu mais energia, resistência à fadiga, melhora da composição corporal e imunidade e sono de melhor qualidade. Ela treina corrida quatro vezes por semana, natação três vezes e ciclismo duas, além de fazer musculação, que é importante para fortalecer e evitar lesões.“Fiz minha primeira maratona no ano de 2023. No ano passado, completei minha quarta maratona e, graças ao acompanhamento nutricional, fui melhorando minha performance a cada uma delas, sem queda da imunidade durante os ciclos da maratona e após a prova. Em 2025, participei de cinco provas de 21 km, duas maratonas (Londres e Chicago) e algumas provas de 10 km”, complementa Léa.A pediatra de Goiânia Alline Munis, de 41 anos, pratica corrida há cerca de cinco anos e também passou a sentir muita diferença a partir do momento em que se deparou com o acompanhamento nutricional.“Comecei de forma irregular e, conforme fui aumentando o tempo de treino, comecei a perceber que não tinha energia para seguir correndo. Quando decidi tentar correr uma meia maratona, iniciei o acompanhamento com uma nutricionista com experiência em endurance e percebi uma mudança significativa na energia e no conforto durante a corrida”, conta Alline.