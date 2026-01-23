Quais os desafios de começar um novo ano na corrida de rua? Nesta reportagem da série especial Corre que Dá, do POPULAR, atletas detalham como anda a rotina de treinos nestas primeiras semanas de 2026, e um especialista dá conselhos sobre qual ritmo desempenhar para engrenar após o período de férias e festas de fim de ano.\nAlguns corredores preferem começar o calendário em ritmo mais leves. Outros preferem uma rotina mais intensa, para iniciar o mês de janeiro com tudo. A psicóloga Jade Moura, de 30 anos, nascida em Anápolis, faz parte do segundo grupo. Para ela, não dar trégua desde o início é uma estratégia para alcançar um objetivo específico.\n“Sou de uma assessoria (Evolution Run), os meus ritmos estão mais intensos. Corro três, quatro vezes na semana. No momento, estou me preparando para uma prova (Senar Goiás) no final de semana, de 15 km. O meu objetivo neste ano é correr bem algumas meias maratonas, para, em 2027, correr a minha primeira maratona”, projetou.