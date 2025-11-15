Na corrida, a progressão de distâncias é algo que ocorre naturalmente com o passar do tempo, mas é necessário não pular etapas. Na série especial Corre que Dá, do POPULAR, treinadores, atletas e nutricionista falaram sobre as recomendações para atletas que estão fazendo a transição das provas de 5 km para circuitos de 10 km.\nO profissional de Educação Física e atleta Rafael Batista, de 24 anos, natural de Goiânia, deu algumas dicas sobre o processo de preparação.\n“Para um atleta que corre 5 km constantemente e deseja evoluir para os 10 km sem foco em aumentar velocidade, o ponto central é realizar uma progressão gradual de volume, respeitando as respostas fisiológicas do corpo. O objetivo nesta fase é desenvolver resistência aeróbica com segurança”, explicou.\nTrail run exige cuidados; veja o que levar na mochila e como se preparar