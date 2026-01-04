Com o início de um novo ano, muitas pessoas se sentem mais motivadas a iniciar uma atividade física. No mundo da corrida, treinadores apontam que é um ótimo momento para estabelecer novas metas e uma cultura esportiva duradoura. Nesta reportagem da série especial Corre que Dá, do POPULAR, especialistas dão dicas para aproveitar o novo ano para começar na corrida e, para quem já corre, elaborar metas novas e possíveis.Pedro Henrique Batista é um personal trainer e coordenador esportivo goianiense de 37 anos. Para iniciar o ano de 2026 no esporte, ele aconselha que é interessante passar por uma avaliação médica, principalmente se a pessoa estiver sedentária há algum tempo. De início, é bom definir objetivos simples e atingíveis, e o mais indicado é começar intercalando corridas leves com caminhas, em períodos curtos de 30 a 40 minutos.A professora de Educação Física Maria Clara Mirachy, de 32 anos, também natural de Goiânia, concorda que o mais aconselhável é pensar no que é factível e viável no atual contexto de vida e rotina da pessoa. Isso é mais essencial do que apenas motivação e disciplina a qualquer custo.“Começar a correr é algo simples, mas não é fácil. Isso porque cada um tem a sua história de relação ou não relação com o movimento e o exercício físico. Mas existe uma coisa em comum: comece devagar, progressivamente. Se possível, com um profissional qualificado que vai orientar nos treinos de corrida e fortalecimento”, disse.Para o personal trainer e educador físico Hugo de Abreu Araújo, de 28 anos, que nasceu em Rondonópolis-MT e mora em Goiânia desde os três anos de idade, o primeiro passo é respeitar o nível atual do corpo. Antes de pensar em ritmo ou distância, é importante passar por uma avaliação física.Em seguida, segundo o treinador, o ideal é iniciar com treinos progressivos, alternando corrida e caminhada, focando na constância e não na velocidade. Fortalecimento muscular, descanso e uma rotina organizada são fundamentais para evitar lesões e garantir evolução segura.Nicolas Molina Linhares tem 26 anos e nasceu em Sevilla, na Espanha, mas mora em Goiânia desde 2012. Profissional de Educação Física, ele acredita que organizar a rotina e definir dias e horários diminui o risco de desistência. Fazer fortalecimento, algum treinamento resistido (com pesos) para proteger as articulações da corrida também são atitudes recomendáveis.“Não começar correndo, mas alternando corrida e caminhada. Um erro muito comum dos iniciantes é correr o máximo possível, na maior velocidade possível, em todo treino. Dessa forma, o corpo sempre fica cansado, com biomecânica e postura ruins devido à fadiga e aumenta o risco de lesão”, comentou.Para Nicolas, quanto mais treinado um atleta é, menos treinável ele se torna. Ou seja, os treinos precisam de mais critério para que o atleta continue tendo resultados para sempre, senão estagna, vem a frustração com o esporte e, finalmente, a desistência. Por isso, o diagnóstico tem de ser o primeiro passo: escolher metas claras, velocidade aeróbica máxima, ritmo de prova, histórico, monitoramento de carga e revisão mensal do plano.Todos os quatro treinadores concordam que o início de ano é um ótimo momento para começar a correr. Para Maria Clara Mirachy, qualquer momento é o momento certo, mas o início de um novo ano traz mais motivação, o que pode gerar, no começo, mais adesão ao esporte.“É ótimo para conhecer a corrida, encontrar grupos de corrida na cidade, como grupos apenas de mulheres, ou estar em uma assessoria na qual a pessoa se identifica. Normalmente as assessorias esportivas têm promoções nessa época do ano, o que facilita muito o acesso a um profissional qualificado que fará os treinos e acompanhará”, contou Maria Clara Mirachy.Pedro Henrique Batista aponta que, quando tem início um novo ano, novos objetivos pessoais podem ser traçados e a corrida também pode estar entre eles. De acordo com o personal trainer, a corrida, além de proporcionar uma melhora na saúde e qualidade de vida, pode oferecer benefícios como o networking.“Iniciando o ano e colocando a corrida na sua rotina, você pode programar viagens para conciliar a corrida e o lazer, fazer novas amizades, conhecer novos lugares e fazer da corrida seu novo estilo de vida. Novo ano, novos hobbies”, declarou.Hugo de Abreu concorda que o início de um novo ano é um excelente período para começar, pois naturalmente as pessoas estão mais motivadas a criar novos hábitos. Porém, ele reitera que, mais importante do que a data, é a decisão de começar com consciência e constância.“A corrida pode ser iniciada em qualquer época do ano, desde que haja orientação, planejamento e respeito ao processo. Quando o início é bem estruturado, as chances de manter o hábito ao longo do ano aumentam muito”.Por fim, Nicolas Molina reforça que a mente descansada traz uma sensação de recomeço e clareza de metas. “É importante eu, sendo professor e orientador, salientar que saúde não é projeto com data de início e fim. É um compromisso vitalício, do agora até o infinito. Porque se você cria essa ideia de ‘agora vou focar até março’ ou ‘só começo ano que vem’, qualquer pedra no caminho vira desculpa para parar e, quando vê, está esperando outro janeiro para recomeçar, de novo”, alertou.Cada treinador trabalha de uma maneira diferente na hora em que se inicia um novo ano. Para atletas que estão mergulhando pela primeira vez na corrida, as recomendações são umas. Para atletas experientes em busca de novos desafios, o estilo é outro.“No final e início de novo ano, é o momento propício para desenhar novas metas e programar novos desafios, além de ver o que não deu certo na temporada fechada e o que tem que mudar para o novo ciclo de treinos. O treinador entra com a sua experiência, vivência e orientação para que nenhuma etapa dessas seja atropelada ou desrespeitada e para que o atleta tenha um ano saudável, longe das lesões e sempre buscando melhorar”, analisou Pedro Henrique Batista.Maria Clara Mirachy voltou a reforçar que só motivação não basta. É importante ter objetivos e metas que sejam seguros e possíveis para o atleta, seguindo os cinco principais elementos do treinamento, no seu entendimento: treinos balanceados por um profissional qualificado, fisioterapia, descanso, sono de qualidade e nutricionista.“Contar apenas com a motivação é algo muito perigoso. O ideal é entendermos que o treino se adapta à sua rotina, nunca o contrário. Sempre falo isso para meus alunos, assim eles compreendem que planejar, diagnosticar e adaptar o ciclo de treinamento é tão importante quanto estar motivado”, avisou.Hugo de Abreu explica que quem já corre precisa de planejamento. Definir metas claras (como baixar tempo, aumentar distância ou participar de provas) é essencial. A partir disso, o treinamento deve ser estruturado com variação de estímulos: treinos de base, educativos, intervalados, força e recuperação.“O treinador ajuda analisando o histórico do atleta: treinos realizados, provas, evolução, dificuldades e pontos a melhorar. A partir desse balanço, é possível traçar metas realistas e montar um calendário estratégico para 2026, com períodos de base, picos de performance e descanso”.Nicolas Molina, por sua vez, contou que gosta de trabalhar de cinco formas: balanço do ano (onde evoluiu, onde travou, o que machucou, como estava a rotina); leitura de dados e leitura humana (energia, sono, carga de trabalho); construção do calendário (definir uma ou duas metas principais, provas preparatórias); plano com propósito (entender o porquê de cada treino); e acompanhamento próximo (métricas claras e ajuste mensal).“Isso mantém o atleta engajado e sentindo progresso real. Todos os atletas da minha assessoria têm uma videochamada mensal comigo na qual alinhamos tudo”, concluiu.