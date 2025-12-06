Na corrida de rua, há oportunidades para todos os tipos de atletas. Alguns optam por aumentar progressivamente a distância até chegar aos 21 km (meias-maratonas), aos 42 km (maratonas) ou até mais do que isso (ultramaratonas). Outros preferem se especializar nos 5 km, não pela aparente facilidade, mas pelo estilo da distância.\nNa série Corre que Dá, do POPULAR, a reportagem buscou quatro atletas de certa experiência nos 5 km, além de uma treinadora, para contar os segredos da distância.\nA goianiense Suzana Aguiar, de 45 anos, possui as suas atividades voltadas para triatlo, natação e corrida de rua. Para ela, os circuitos de 5 km são a prova de que todos podem ser atletas.\n“É onde a paixão encontra o propósito, seja para o iniciante que busca o primeiro desafio, seja para o atleta experiente que persegue a máxima velocidade”, resumiu.