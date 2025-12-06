Na corrida de rua, há oportunidades para todos os tipos de atletas. Alguns optam por aumentar progressivamente a distância até chegar aos 21 km (meias-maratonas), aos 42 km (maratonas) ou até mais do que isso (ultramaratonas). Outros preferem se especializar nos 5 km, não pela aparente facilidade, mas pelo estilo da distância.Na série Corre que Dá, do POPULAR, a reportagem buscou quatro atletas de certa experiência nos 5 km, além de uma treinadora, para contar os segredos da distância.A goianiense Suzana Aguiar, de 45 anos, possui as suas atividades voltadas para triatlo, natação e corrida de rua. Para ela, os circuitos de 5 km são a prova de que todos podem ser atletas.“É onde a paixão encontra o propósito, seja para o iniciante que busca o primeiro desafio, seja para o atleta experiente que persegue a máxima velocidade”, resumiu.De acordo com Suzana, os 5 km são uma distância de equilíbrio, em que o principal conselho é focar no treinamento intervalado de alta intensidade, como tiros mais curtos em ritmo forte, com recuperação. Isso aumenta o limiar de lactato (composto químico derivado do metabolismo da glicose) e a velocidade máxima.Suzana Aguiar afirma também que é necessário não se esquecer dos treinos contínuos para preparar o corpo para a distância. Segundo ela, é fundamental fortalecer a musculatura para ganhar potência e evitar lesões. “Pense nos 5 km como um sprint longo. Você precisa de velocidade e resistência para mantê-la”, explicou.A xará da treinadora, Suzana Gomes, de 37 anos, é uma empresária natural de Conceição do Araguaia (PA), que mora em Goiânia desde 1990. No esporte, ela começou com pequenas corridas no crossfit em 2023. Em março de 2024, iniciou na corrida de rua. Quatro meses depois, inscreveu-se para a primeira prova.Desde então, Suzana Gomes disputou 24 corridas. Em 23, subiu ao pódio, entre os de categoria e o geral. “Cada uma dessas conquistas me mostrou que, quando a gente se dedica de verdade, o corpo responde, a mente expande e o impossível começa a ficar mais perto”, pontuou.Nos 5 km, o principal resultado de Suzana Gomes foi alcançar um tempo de 19min35. “É um número que carrega muito mais do que performance. Ele representa disciplina, superação e tudo o que precisei enfrentar para chegar até aqui”, declarou.Suzana Gomes contou que, para se especializar em provas de 5 km, é preciso entender que essa distância exige uma combinação de velocidade, resistência, técnica e consistência de treino. É uma prova curta, mas extremamente intensa, e por isso os detalhes fazem toda a diferença.“Para começar nos 5 km, construa uma base com corridas leves e constância. Respeite seu ritmo, evolua aos poucos e inclua fortalecimento para evitar lesões. Varie os treinos para ganhar fôlego e confiança. E lembre-se: sua primeira prova é mais sobre viver a experiência do que sobre performance.”A diarista Neuriele Noleto, de 33 anos, é natural de Natividade (TO) e se mudou para Goiânia aos 6 anos. Assim como Suzana Gomes, ela também começou a correr em 2023. Antes, fazia apenas crossfit e musculação. No mês de novembro, participou da sua primeira corrida de rua. Com o tempo, foi aumentando a quantidade.“Para nos especializarmos em provas de 5 km, recomendamos ter uma ajuda de um bom profissional, uma assessoria, um professor, que vai passar treinos especializados. Mas o maior fator para ser bem-sucedido na modalidade é a constância e dedicação. Tem dias que não são fáceis. Não devemos nunca nos comparar a ninguém. Devemos ter perseverança”, destacou Neuriele.O treinador de corrida de rua goianiense Leandro Garcia, de 24 anos, começou a praticar corridas há três anos e, desde a primeira prova, percebeu que levava jeito para o esporte. Decidiu continuar e se dedicar para poder evoluir. Seu principal tempo foi no Circuito Junino de 2025, em que realizou os 5 km em 16min53 e terminou em 3º lugar - os dois primeiros fizeram 16min44 e 16min35, respectivamente.“O segredo está nos treinamentos personalizados e contínuos, pois se trata de uma distância com uma alta intensidade durante a prova, então a constância nos treinamentos te leva a conseguir manter um ritmo elevado durante toda a prova. A principal dica é respeitar as etapas de evolução, portanto iniciar com um acompanhamento específico e ir melhorando seu tempo de forma gradual”, comentou.Iriane Ferreira, de 50 anos, é natural de Natal (RN) e mora em Aparecida de Goiânia há cerca de 30 anos. Começou a praticar corrida há seis anos e, depois de um ano, já estava competindo em provas de 5 km. Suas principais conquistas foram conseguir realizar essas provas em menos de 20 minutos, com tempos entre 18 e 19 minutos.“Precisa de um treinamento direcionado para a modalidade de corrida em que você quer competir. Sozinho você não consegue evoluir e corre o risco de se lesionar. O fator mais importante é ter um treinador de corrida, se alimentar de forma saudável e, se possível, ter o apoio de um nutricionista e fazer fortalecimento muscular com ajuda de um personal”, contou.O que todas essas pessoas têm em comum? A paixão pela modalidade de 5 km. Existe no meio esportivo a opinião de que essa distância, por ser a porta de entrada perfeita para a corrida, conforme atesta a treinadora Suzana Aguiar, serve apenas para iniciantes. Segundo a profissional, isso não passa de um mito.“Os 5 km, no alto rendimento, são uma prova de extrema velocidade e resistência aeróbica e anaeróbica. Para ser um atleta de alto nível nessa distância, é preciso treinar em ritmos elevadíssimos. Os corredores de elite dos 5 km estão entre os atletas mais rápidos do mundo”, salientou.Suzana Aguiar acredita que é totalmente possível ser um atleta de alto nível focando exclusivamente nos 5 km. “O foco do treinamento muda da pura resistência (como na maratona, por exemplo) para a potência, explosão e manutenção de um ritmo insano por 15 a 20 minutos. É uma disciplina por si só. Os 5km podem ser uma excelente transição, mas não devem ser reduzidos apenas a isso”, complementou.Na parte mais técnica, Suzana Aguiar explicou que os 5 km criam uma base cardiovascular e muscular sólida, ensinam a gerenciar o ritmo e a lidar com o ambiente de prova, o que é valioso para qualquer distância. No entanto, para corredores mais experientes, os 5 km servem como um desafio de velocidade e podem ser usados como um excelente indicador de fitness.“Correr os 5 km mais rápido que o seu tempo anterior melhora o seu ritmo base para qualquer outra distância. Trate os 5 km com o respeito que eles merecem: é uma chance de ser rápido de verdade”, aconselhou a treinadora.Iriane Ferreira, por exemplo, já correu até 21 km, mas prefere as provas de 5 km, em que ela pode se desafiar no “máximo do máximo”. Para Leandro Garcia, que tem três maratonas percorridas na vida, a emoção dos 5 km ainda é a sua preferência pois se sente melhor, devido ao tempo menor de prova e à alta intensidade.O mesmo vale para as duas outras atletas. Neuriele já correu 10, 16 e até 21 km, porque queria saber como era a experiência de longas distâncias. Porém, sente que seu corpo reage melhor nos 5 km, que ela se sente mais segura para disputar. Suzana Gomes concorda.“Já corri outras distâncias, inclusive 16 km, e hoje meus treinos variam entre 8 e 12 km. Mas, mesmo com essa base maior, realmente me identifiquei com as provas curtas. Nos 5 km, consigo manter um ritmo forte do início ao fim, e isso fez com que eu me destacasse e conquistasse alguns pódios. É uma distância que combina com meu estilo de corrida e com a intensidade que eu gosto de entregar”, analisou a empresária.Há alguns conselhos. “Comece devagar, não tenha pressa. A evolução vem com o tempo e com a disciplina”, disse Iriane. “Não precisa correr tudo, o mais importante é começar, colocar os tênis e sair para caminhar. Só o ato de você levantar do sofá e sair para a rua já é uma vitória”, completou Neuriele.“Para finalizar, a mensagem principal é: respeite os 5 km. Não os veja apenas como um ponto de partida, mas como uma ferramenta poderosa para aprimorar sua velocidade e construir a disciplina que a corrida exige. Se você dominar a arte de correr 5 km rápido e forte, estará pronto para dominar qualquer distância”, finalizou a treinadora Suzana Aguiar.