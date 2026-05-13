O primeiro semestre de 2026 vai chegando ao fim e será marcado por desafios para os corredores goianos. Quem se planejou para um desafio mais longo deve estar chegando ao fim da preparação, o que significa que o principal momento está próximo.\nSão pelo menos três maratonas mais badaladas até junho para os corredores goianos: a Internacional de Goiânia, a do Rio e a de Porto Alegre.\nEm Goiânia, há a realização de provas temáticas, como o Circuito Junino.\nO período é de promessa de clima um pouco mais ameno, um dos mais propícios para a quebra de recordes pessoais e a superação de um grande desafio.\nConfira, abaixo, o calendário de corridas de rua em Goiás e no Brasil neste fim de primeiro semestre.\nCalendário de corridas em Goiás até o fim do semestre:\n16/05, Goiânia: Dia a Dia Sunset Run (10/5/3 km)