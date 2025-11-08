No universo da corrida, uma das modalidades é a “trail run” ou corrida de trilha, que se diferencia de outras mais convencionais por causa de sua aura aventureira. Na série especial Corre que Dá, o POPULAR mergulhou no universo da modalidade para conhecer a prática e os cuidados e locais para correr com segurança e diversão.\nO profissional de Educação Física Lucas Matheus, de 37 anos, natural de Goiânia, trabalha na Assessoria Esportiva Ventureli e teve a sua primeira experiência no trail run em outubro de 2019, na Chapada dos Guimarães (Mato Grosso). Segundo ele, trata-se de uma prática esportiva que tem como características principais os terrenos naturais e grandes altimetrias em uma modalidade mais técnica com um senso de autossuficiência e comunidade.\n“O trail run é uma modalidade de corrida em terrenos naturais, em montanhas, morros, florestas e terrenos irregulares, todos com uma conexão com a natureza. Às vezes em trilhas estreitas (single track), outras vezes em locais abertos, estradão de terra, terreno com muita pedra, pequenas ou gigantes”, contou Lucas.