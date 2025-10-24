Em setembro deste ano, nasceu o projeto Corre Lento, que visa democratizar a prática da corrida em Goiânia e contemplar pessoas que não desejam viver o esporte de maneira competitiva, preocupando-se com tempo e velocidade. Em mais uma reportagem da série Corre que Dá, o POPULAR conta a história do grupo.\nA equipe idealizadora do Corre Lento é formada por três pessoas: Pedro Victor Basílio, psicólogo de 28 anos; Vitória Silva, advogada de 28 anos; e Thatianne Carneiro, tatuadora de 29 anos. Apaixonados pelo esporte, eles chegaram juntos à ideia de criar um grupo que, em pouco tempo de existência, já alcançou a marca de 200 integrantes.\n“O projeto começou primeiramente com a necessidade de criar um grupo de corrida que agregasse outros públicos. Goiânia tem pouquíssimos grupos de corrida, e os que já existiam eram mais voltados para uma galera mais elitizada. Então, surgiu essa necessidade de fazer um projeto de corrida gratuito de promoção de saúde para outros públicos, que não se enquadravam nos movimentos que já estavam acontecendo”, contou Pedro Victor.