Participar de uma maratona é um dos sonhos na vida de um corredor. Estar presente em uma prova dessas pela primeira vez é um marco para todo atleta, e alguns terão a oportunidade neste fim de semana, em Goiânia. Na série especial Corre que Dá, do POPULAR, conheça as expectativas de alguns desses corredores, assim como as recomendações de um profissional.\nA maratona consiste em um percurso de 42,195 km, distância padronizada durante os Jogos Olímpicos de Londres em 1908. Para muitos atletas, participar de uma maratona é o ápice, devido à sensação de desafio e de missão cumprida quando a corrida é finalizada.\nO goianiense Rafael Wilhelms Santos, de 20 anos, é estudante de fisioterapia e vai participar pela primeira vez de uma maratona. Ele começou a correr em 2024 e passou a levar a corrida como um hábito de vida e como um esporte por causa da influência da família. A mãe e o tio sempre correram, então Rafael tentou dar uma chance.