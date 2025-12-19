Corredores goianos estarão no centenário da Corrida Internacional de São Silvestre e vivem a expectativa de fazer parte de uma das mais célebres provas da modalidade. No dia 31 de dezembro de 2025, será realizada a 100ª edição do evento, com largada a partir das 7h25 na Avenida Paulista, em São Paulo. O percurso da tradicional prova é de 15 km.\nVictoria Noely de Melo tem 49 anos e nasceu em Goiânia. Professora e assessora médica, ela disputará a São Silvestre pela 6ª vez e tem treinado três vezes na semana e aos domingos, nas corridas de rua. Ela viaja em 29 de dezembro.\n“Quando criança, eu falava que iria correr aquela corrida. Venci um câncer e decidi comemorar a vida correndo a São Silvestre todos os anos”, descreveu Victoria. Em 2019, ela idealizou o grupo Goianada na São Silvestre, com alguns amigos. Eram cerca de dez pessoas. Hoje, são quase 300.