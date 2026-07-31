O segundo semestre do ano traz mudanças significativas para os corredores que planejam treinos e provas. Nos últimos seis meses do ano, acontece uma “virada de chave” que pode ser vista por alguns atletas como um recomeço. Esta reportagem da Corre que dá, série especial sobre corrida do POPULAR, aborda as particularidades desse período.\nA economista goianiense Beatriz Fleury, de 26 anos, tem uma prova-alvo de 16km para o segundo semestre, desafio que pretende completar na Meia Maratona de Goiânia, em outubro, mês em que fará um ano de sua trajetória na corrida.\nEla começou a se exercitar de forma contínua no ano passado. Durante as primeiras semanas, não conseguia correr por muito tempo, tampouco longas distâncias. Como foi evoluindo e tomando gosto, em março deste ano matriculou-se em uma assessoria esportiva para melhorar o desempenho e se preparar para as provas, e vem evoluindo. No último mês de junho, a corredora participou de sua primeira prova, a Live! Run XP, em que correu 10 km, prova que a motivou para continuar na modalidade esportiva.