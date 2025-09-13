A corrida é uma prática esportiva que exige do corpo, e no tempo seco essas exigências se tornam ainda maiores. Em mais um capítulo da série especial Corre que Dá, do POPULAR, atletas descrevem como é correr nessas condições e especialistas explicam os efeitos que a desidratação pode causar.\nLaidilce Zatta, de 40 anos, começou a correr em 2013 por incentivo de sua personal trainer. Porém, somente em 2023 ela começou a investir mais na corrida, e foi quando decidiu completar a sua primeira meia-maratona (21 km).\nA enfermeira, que é natural de Rio Bonito-RJ, mas mora em Goiânia há 34 anos, treina três vezes na semana na Avenida Ricardo Paranhos, nas ruas do Setor Marista e no Parque Areião nos seguintes períodos: terça à noite, a partir das 19h30, e nas quintas e sábados pela manhã, às 7 horas. Em épocas como a atual, em que o tempo está mais seco, a prática fica mais difícil.