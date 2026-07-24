O crescimento da corrida permitiu o aumento da qualidade de vida das pessoas, através de práticas saudáveis. No entanto, também abriu margem para comportamentos nocivos, como o uso indiscriminado de anti-inflamatórios para melhorar o rendimento. Nesta reportagem da série especial do POPULAR sobre corrida, Corre que Dá, entenda os riscos por trás disso e como utilizar os medicamentos de forma correta.\n“Estes remédios, quando falamos em esportistas no geral, não têm indicação de uso para competir, a não ser em situações específicas que envolvam alguma lesão ou doença inflamatória em que o anti-inflamatório pode compor a estratégia de tratamento. Mas, neste caso, estamos falando de pessoas que estão com alguma patologia, e não em indivíduos que vão correr alguma prova”, explica o cardiologista Tarik Arcoverde, de 47 anos, natural de Goiânia.