Em janeiro deste ano, foi publicado o texto “Carbohydrate Ingestion on Exercise Metabolism and Physical Performance - Endocrine Reviews 2026”, uma revisão que analisou mais de 160 estudos sobre ingestão de carboidratos, metabolismo e desempenho. Na série especial do POPULAR, Corre que Dá, profissionais comentaram a respeito dessas novas indicações para corredores de rua.\nA nutricionista e Mestre em Nutrição e Saúde Eveline Gomes, de 38 anos, natural de Goiânia, explicou que o artigo da Endocrine Reviews propõe a reinterpretação do papel dos carboidratos no exercício prolongado.\n“Ao longo de décadas, principalmente entre 1960 e 2000, as evidências sólidas da época eram de que o desempenho esportivo estava diretamente associado à ingestão adequada de carboidratos. A partir daí, a indústria de suplementos deu um ‘boom’ na produção de géis energéticos e isotônicos, impulsionada pela necessidade de reposição rápida de glicogênio”, contou Eveline.