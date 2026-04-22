Instalada há quase 10 anos, a pista de atletismo do estádio Olímpico pede socorro. Essa é a opinião de quem frequenta o local e utiliza o piso. O espaço é considerado uma referência e lugar propício para treinos específicos de corrida. Apesar disso, o piso que contorna o campo de futebol possui problemas estruturais que ficam piores com o passar do tempo. Apesar das dificuldades estruturais, a pista do Olímpico recebe diariamente centenas de atletas de alto rendimento e amadores e pessoas que correm ou caminham por prazer e vontade de praticar alguma atividade física.\nO POPULAR visitou o local entre quinta-feira (16) e sexta-feira (17) e conversou com pessoas que usam a estrutura. Há duas unanimidades nos relatos: a pista do Olímpico é uma referência e ideal para treinar específicos, mas também pede uma reforma profunda.