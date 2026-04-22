Para correr na pista do estádio Olímpico é necessário fazer um cadastro para uso do local. Interessados precisam procurar a guarita do portão de entrada da praça esportiva na rua 74. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Nos dias em que a reportagem do POPULAR esteve na pista do estádio Olímpico, alguns frequentadores foram ao local para treinar pela primeira vez.\nIasmin Guimarães, de 26 anos, ficou sabendo que poderia utilizar a praça esportiva por meio de uma rede social.\n“Foi a primeira vez que eu vim. Descobri pelo Instagram. Vi um vídeo de uma moça que falava sobre a pista. Achei bom, como moro aqui perto fica melhor. Costumo caminhar no Bosque dos Buritis e no Lago das Rosas. Aqui, é mais plano, estável. Pela movimentação de pessoas, parece ser mais seguro. Só a pista que tem ondulação por todo traçado. Tem alguns fragmentos que parecem estar soltos”, contou a estudante, que corre há dois anos e vai passar a colocar a pista do estádio Olímpico nos seus locais de atividades. É por meio das redes sociais que muitas pessoas que vão ao Olímpico descobrem que é possível praticar treinos de corrida no local. O espaço fica aberto durante a semana, mas é fechado em dias de jogos. A administração avisa aos frequentadores sobre a indisponibilidade na véspera de datas de partidas.