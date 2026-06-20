O esporte absorveu a evolução da tecnologia. Na corrida, os recursos tecnológicos estão presentes e é cada vez mais comum ver atletas com relógios, fones de ouvido, equipamentos de medição e outros. A reportagem do POPULAR, por meio da série especial Corre que Dá, mostra como o uso da tecnologia mudou a dinâmica de treinos e avaliações dos corredores.\nA funcionária pública goianiense Raquel Moreira, de 28 anos, começou a correr há cerca de três anos. Desde o início, recorreu ao equipamento que é um dos mais procurados por corredores: o relógio com GPS.\n“A tecnologia sempre esteve muito presente na minha relação com a corrida, só trouxe benefícios. Desde que comecei a correr, comprei logo um relógio porque gosto de acompanhar muito meu ritmo, frequência cardíaca, até para ver minha evolução, recuperação, todas as métricas que o relógio traz para gente, que são fundamentais. Esses dados nos deixam mais seguros”, contou a corredora.