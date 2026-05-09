No fim de semana especial do Dia das Mães, as mães corredoras contaram à série especial Corre que dá, do POPULAR, como a corrida impactou em suas vidas e como a rotina de treinos mudou com a maternidade. O que todas têm em comum é a certeza de que, apesar da dificuldade em dar conta da rotina, a prática esportiva sempre é benéfica.\nIsabela Polonial tem 33 anos e é natural de Anápolis. Dentista, ela pratica corrida desde quando começou a fazer faculdade, há aproximadamente 15 anos. Em 2023, começou a treinar a modalidade com mais disciplina, e em 2026 entrou para uma assessoria esportiva. Desde então, passou a realizar treinos supervisionados regulares de três a quatro vezes por semana.\n“Inicialmente, a corrida se mostrou como uma alternativa de déficit calórico. Porém, nos últimos anos, é um momento de total descompressão. Encontro amigos queridos, me proponho desafios e me divirto”, comentou.