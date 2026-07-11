Mountain bike, crossfit, corridas de rua e de trilha, ultramaratona. A jornada esportiva de Maria Fernanda Fernandes, psicóloga de 45 anos, é completa e deu à atleta a oportunidade de disputar algumas das principais provas do Brasil. Esta reportagem da série Corre que Dá, do POPULAR, conta a história de aventuras da goianiense.\nMaria Fernanda pratica esportes desde criança. Sempre gostou das aulas de Educação Física e, no Ensino Médio, começou a competir em modalidades que a escola oferecia nos jogos internos e extra-escolares do município. Durante a Faculdade de Psicologia, continuou praticando algumas atividades. Depois de formada, encontrou-se no mountain bike, modalidade que despertou nela o desejo por estar mais próxima de trilhas e conhecer quilômetros e quilômetros a cada pedal.\nEm 2022, ao iniciar no crossfit, a brincadeira de correr na rua tomou forma e ela gostou. Começou a competir em corridas de rua de 5, 10 e 15 km, com orientação e treinamento específicos. Veio, então, a primeira “trail run”, ou corrida de trilha, no final de 2022 em Salto Corumbá, organizada pelo circuito Corridas de Montanha.