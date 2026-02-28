No dia a dia, alimentação e suplementação ajudam nos treinos\nPara definição da frequência e do modo como é feito o acompanhamento nutricional no dia a dia de um corredor, tudo depende das estratégias e do profissional. Via de regra, o atendimento costuma ser individualizado, levando em consideração os objetivos que o atleta visa alcançar dentro da corrida.\nNo caso da nutricionista Karen Guimarães, as suas consultas são longas, duram em torno de 1h30. Ela costuma conversar bastante com o paciente, que ela vê a cada 15 ou 30 dias, dependendo do caso e do objetivo. A profissional contou que precisou aprender a ter uma nutrição prática e eficiente, que fornecesse energia não apenas para os treinos, mas também para os pacientes.\n“Eu os ensino educação nutricional, sobre organização e planejamento com a dieta, para facilitar no dia a dia. E o principal, vou mostrando que a nutrição não é esse ‘bicho de sete cabeças’ que pintam por aí e que o básico funciona para a grande maioria das pessoas. E, no dia a dia, eles têm suporte comigo e com minhas estagiárias, para as dúvidas e dificuldades que vão surgindo pelo caminho, até aprenderem e terem mais autonomia”, explica a nutricionista.