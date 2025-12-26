Quer dicas para a São Silvestre, maior corrida de rua da América Latina? A série Corre que dá, do POPULAR, oferece preciosas orientações de três profissionais de Educação Física com experiências em corrida de rua, que falaram à reportagem sobre as particularidades da prova e o cenário de correr em aglomerações.\nO evento será no próximo dia 31 de dezembro, na cidade de São Paulo, na especial 100ª edição da São Silvestre, com 55 mil inscritos.\nPara o professor de corrida Marcione Santos, de 51 anos, natural de Avelinópolis, a principal recomendação é ir preparado para a diversão. Isso porque, para os atletas amadores, a São Silvestre serve para coroar uma temporada de treinos e competições, e a grande quantidade de pessoas acaba impossibilitando um foco maior na performance.\n“O principal desafio da prova é, em primeiro lugar, estar preparado para completar os 15 km, independentemente do ritmo. É importante uma boa periodização, pelo menos três meses antes da prova, para evitar um sofrimento maior e até mesmo lesões. Em segundo lugar, vencer o desafio de subir a temida (Avenida) Brigadeiro”, acrescentou.