Ainda dá tempo de disputar corridas de rua em Goiás até o final de 2025. Apesar do ano estar no fim, o calendário do desfecho de novembro e do mês de dezembro está cheio de eventos em diferentes cidades e com variadas distâncias.“Pensando em final de ano, o corredor amador deve olhar as últimas provas como diversão. Será a coroação de toda preparação e cuidado que fez durante o ano, então, se divirta, curta os resultados de todo o processo e comece a fazer novos planos para 2026”, aconselhou a educadora física Caroline Marques, de 29 anos.Segundo a profissional, para quem não está correndo, ainda dá tempo de se desafiar, mas é necessário ter cuidado com o corpo e optar por distâncias mais curtas, como 5 e 10 km, manter ritmos leves e alternar as corridas com caminhadas. E a corrida é uma ótima maneira para conciliar com as festas de fim de ano.“Conciliar os treinos com as confraternizações é a melhor forma para minimizar os danos das festas e também para se manter ativo. Busque treinos livres, escute suas músicas preferidas, um podcast interessante, faça corridas leves que te deixarão endorfinado para as festas e confraternização com a família e amigos. Não é hora de querer esforçar o corpo, pois uma lesão agora pode comprometer todo seu início de ano”, complementou.Calendário de corridas no estado de Goiás no final de 2025:30/11, Goiânia (3 km): Corrida Família Glossy30/11, Cumari-Anhanguera (12 km): 1ª Corrida de Revezamento Cumari-Anhanguera30/11, Aparecida de Goiânia (5 e 21 km): 5ª Meia Maratona Pariscida de Goiânia30/11, Rio Verde (5 km): Corrida Busca Ativa Escolar30/11, Rio Verde (7 e 15 km): Saúde Track&Field Experience Running - Performance Run30/11, Santa Helena de Goiás (7 km): 1ª Corrida de Rua Mega Supermercados30/11, São Simão (3 e 6 km): 4ª Corrida de Rua SPIC Brasil30/11, Vianópolis (5 km): 1ª FerroVia Racing Day6/12, Caldas Novas (5 e 10 km): Corridas Unimed Caldas Novas6/12, Rio Verde (5 km): Circuito de Rua dos Distritos - Riverlândia7/12, Goiânia (5 e 10 km): Circuito das Estações - Etapa Verão7/12, Aruanã (5 km): Corrida e Caminhada Aruanã 20257/12, Catalão (5 e 21 km): Meia Maratona Santapelle7/12, Indiara (5 km): Circuito Duna de Corrida de Rua7/12, Novo Gama (5 km): I Corrida da Imaculada7/12, Porangatu (5 km): 2ª Corrida e Caminhada Movimento - Chilli Beans7/12, Rio Verde (5, 10 e 21 km): Corre Campestre 202513/12, Goiânia (4 e 8 km): Corrida do Papai Noel13/12, Quirinópolis (5 e 10 km): 3ª Corrida de Rua Desafio Solidário Corre Quiri13/12, Rio Verde (5 km): 1ª Corrida Solidária Cartórios Pelo Bem Social14/12, Aparecida de Goiânia (5 km): 1º Circuito Vem Correr Mont Serrat14/12, Anápolis (5 km): Corrida City Run14/12, Catalão (5 e 10 km): Porto Saúde Track&Field Experience Running Catalão14/12, Itarumã (5 e 10 km): 1ª Corrida de Rua de Itarumã14/12, Pirenópolis (5 km): 9ª Corrida da Solidariedade14/12, Rialma (5 km): Corrida e Caminhada Dezembro Laranja14/12, Rio Verde (3 e 7 km): 1ª Corre Center14/12, Rio Verde (5 km): 1ª Corrida de Rua da APB-GO14/12, Santa Helena de Goiás (5 km): Treinão Beneficente Corre Entre Amigos14/12, Senador Canedo (5 km): Corrida Beneficente da Pestalozzi20/12, Rio Verde (5 km): Treinão da Nathi21/12, Formosa (5,4 km): 2ª Corrida do Chopp - Sunrise 202521/12, Goiânia (5 e 21 km): 4ª Corrida Rosa Chock21/12, Itumbiara (5 e 10 km): 4° Circuito Itumbiarense de Corrida de Rua - Última Etapa21/12, Orizona (5 km): 26ª Corrida e Caminhada de Orizona21/12, Trindade (7,5 e 15 km): Desafio 15k da Virada - 5ª Edição31/12, Goiânia (7 e 15 km): 16ª São Silvestre do Cerrado