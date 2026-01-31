Nos primeiros meses do ano, corredores goianos precisam enfrentar um obstáculo a mais nos treinos e provas ao ar livre: a chuva. Na série especial sobre corrida do POPULAR, Corre que Dá, especialistas e atletas falam sobre as melhores maneiras de praticar atividade física em meio a condições climáticas adversas.O assessor parlamentar goianiense Guilherme Araújo, de 29 anos, pratica corrida há quase um ano. Começou na modalidade como uma tentativa de cuidar mais de si mesmo, da mente e do corpo, transformando o esporte em terapia, disciplina e superação. A corrida o ajudou a parar de beber e fumar, ajudando demais com a ansiedade. No meio deste ano, ele fará a sua primeira prova de 21 km (meia maratona). “Cada quilômetro é um lembrete de que eu consigo ir além, mesmo quando parece difícil”, comenta.Geralmente, Guilherme treina em parques, na rua ou onde der para manter a constância. Para ele, o importante é não parar, pois cada lugar vira uma pista diferente e um desafio novo. Nas provas, ele observa o quanto conseguiu evoluir e sente a energia “absurda” de todo mundo correndo junto, pelo mesmo objetivo.Quando a chuva não está muito perigosa, Guilherme costuma treinar na rua. “É uma experiência bem diferente”, pontua. O atleta afirma que, nessas circunstâncias, o corpo trabalha mais para manter o equilíbrio, o ritmo geralmente fica um pouco mais lento, a respiração fica mais controlada e a concentração aumenta muito.“Além disso, o impacto mental é forte. Você sente que está indo além do conforto. Dá uma sensação de superação absurda, de ‘eu fui mesmo assim’. Tem também o lado bom, com temperatura mais fresca e sensação de liberdade, mas o tênis pode escorregar. Preciso evitar áreas alagadas e, assim que chegar em casa, trocar de roupa rápido para não esfriar”, complementa.Na chuva, Guilherme conta que é necessário mais atenção do que força. Em sua preparação nessas condições, ele usa a roupa mais leve possível - “quanto menos tecido, menos peso com a água”, ele reforça -, um tênis que já esteja “amaciado” e não seja novo, meias que não escorregam facilmente e boné, que ajuda a proteger os olhos da água.Durante a corrida, ele opta por passadas mais curtas para evitar escorregar, tem atenção redobrada ao chão e ritmo mais controlado, sem forçar. Depois da corrida, seca bem o corpo, se alonga e toma um banho morno para relaxar a musculatura.“Você já sai de casa sabendo que não vai ser confortável. Isso muda tudo. Você vai preparado para ser forte, não para ser perfeito”, conclui.As dicas de Guilherme são boas, atesta o professor de Educação Física Dhyemerson Rodrigues, de 31 anos, nascido em Goiânia. Segundo ele, as maiores precauções são em decorrência do terreno. Já em aspectos físicos, os próprios corredores brincam que “correr na chuva é igual correr no sol, só que com chuva”.“Trazendo um ponto científico, podemos salientar que a umidade proporcionada pela água da chuva pode ser considerada um ‘refrigerador’. Uma vez que a troca de calor do corpo em momento do exercício se dá pelo suor, na chuva a percepção de temperatura pode ser menor. Já no aspecto percepção de esforço, pode elevar um pouco, uma vez que as vestimentas e calçados vão encharcar e aumentar o peso”, analisa.Em relação ao vestir, Dhyemerson alerta que é interessante sempre buscar roupas de poliamida, por ser um tecido bem respirável. O mesmo vale para o calçado: os melhores, que são feitos com materiais mais leves e respiráveis, acabam levando vantagens dos que são compostos por maior volume de espumas.Na chuva, o professor diz que é possível treinar ao ar livre, uma vez que o praticante se sinta confortável, conheça o terreno, pondere os riscos e use roupas adequadas. Em chuvas fortes, a história é outra.“As principais cautelas a serem tomadas estão relacionadas a perigos externos, como alagamentos, raios e ventos. Todos esses podem ser fatores de risco, sendo preferível fazer o treino em ambiente interno e na esteira”, salienta.A goianiense Natália Torres, de 27 anos, também é profissional de Educação Física e pratica corrida de rua há três anos. A modalidade virou sua válvula de escape, hábito e remédio desde o primeiro momento em que colocou os pés em uma pista. Desde então, nunca mais teve crises de ansiedade.Em geral, ela costuma treinar em ruas, parques e praças. Nos treinos com chuva, ela se prepara de maneira direcionada, até por fazer parte de uma assessoria esportiva, que prescreve treinos específicos. Em alguns dias, ela precisa trocar o asfalto pela esteira.“Correr em dias chuvosos é sempre muito desafiador. O ritmo da corrida é outro, a motivação é outra, porque correr em dias chuvosos é por pura disciplina. Quando não dá para correr na rua por conta da chuva, é necessário adaptar o treino e ir à academia, e correr na esteira é muito diferente. A percepção de esforço muda completamente. Dependendo do treino, a mente e o corpo precisam estar fortes”, pondera.Os mesmos conselhos são ecoados por Gabriel da Silva Rocha, professor de Educação Física e personal trainer de 28 anos, natural de Goiânia. “Para auxiliar nesses detalhes advindos da chuva, o ideal é que o praticante use roupas mais leves, tênis com pouco tecido e principalmente usar uma meia específica para corrida, visando reduzir o atrito com a pele e evitar possíveis machucados”, declara.Em momentos de chuva, Gabriel alerta para o aumento na dificuldade, pela questão da visibilidade reduzida, chão escorregadio, aumento do peso corporal devido à roupa molhada, entre outros fatores. Isso exige que o praticante já tenha uma experiência mais avançada para lidar com essas oscilações.“Correr na chuva pode ser uma experiência legal, mas que necessita de cuidados e experiência com a prática, não sendo recomendado para iniciantes, idosos ou pertencentes a outros grupos que necessitam de mais atenção, mesmo em chuvas mais leves”, finaliza.