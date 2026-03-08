Três treinadores de corrida explicaram ao POPULAR as principais recomendações para correr nas ruas, como estabelecer um percurso e as principais vantagens e desvantagens da corrida de rua, dando dicas para a segurança, sobretudo para mulheres.\nO personal trainer e treinador de corrida Eduardo Ramos, de 27 anos, natural de Goiânia, disse que geralmente escolhe o trajeto que tem o menor tráfego de carros, levando em consideração também a altimetria do percurso.\n“As principais vantagens de correr na rua são a variação de paisagem, necessidade de reconhecimento dos percursos das provas que acontecem nas ruas da cidade e conhecer os pontos turísticos. Em relação às desvantagens, encontramos calçadas irregulares que aumentam o risco de lesão, junto com o lixo e entulhos. Destaca-se também o desrespeito dos motoristas durante alguns momentos de travessia”, disse.