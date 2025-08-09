Na madrugada do dia 12 de outubro, a partir de 1h30, o Aeroporto Internacional Santa Genoveva receberá “intrusos” na pista destinada aos pousos e decolagens de aviões. Uma corrida com percursos de 5 e 10 km será disputada no local. A corrida promete unir pessoas apaixonadas pelo esporte em meio a um inusitado trajeto.\nO arquiteto goianiense Lucas Oliveira Moraes, de 30 anos, será um dos participantes. Embora esteja acostumado com trajetos de 10 km, ele optou por fazer 5 km para acompanhar outras pessoas que ele conhece e que também estarão na corrida.\nO que mais motivou Lucas Oliveira a participar da prova no Aeroporto de Goiânia é a sua história pessoal com a aviação. Segundo ele, quando viajava na infância, a mãe contava que o que o filho mais gostava não era o destino, mas sim a ida ao aeroporto e sentar ao lado da janela de um avião. Ele queria ser piloto quando criança.