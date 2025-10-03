A 16ª Unimed Meia Maratona de Goiânia, que será realizada no dia 19 de outubro pelo POPULAR, será parte de uma retomada para a professora e corredora Kayara Pimenta, de 38 anos. Mãe dos gêmeos Laura e Davi Pimenta, de 9 anos, ela vai encarar o desafio de participar dos 21 km do evento após uma paralisação de dez anos sem correr.\n(Se inscreva aqui para a 16ª Unimed Meia Maratona de Goiânia)\nAntes de ficar por muito tempo afastada das corridas, Kayara participou dos 21km da Meia Maratona de Goiânia em 2013, da prova X-Terra, de 21km, em Manaus, e também da Meia Maratona Internacional de Goiás, quando competiu sem saber que já estava grávida dos gêmeos.\nApós 10 anos, ela voltou a correr e sua primeira prova foi justamente os 21km da Meia Maratona Internacional de Goiás, no último dia 28 de setembro. Agora, se prepara para encarar novamente a distância.