Domingo em Goiânia foi marcado por um corre com propósito (Divulgação/Olympikus Instagram)\nGoiânia foi palco de uma experiência esportiva que vai muito além da competição, neste domingo 31 de agosto: a 12ª Maratona EM Movimento. Às 5h e pouco da manhã, pouco mais de 1.600 corredores estavam no Paço Municipal, no Park Lozandes, celebrando a vida e prestes a percorrer os trajetos da Caminhada e provas dos 5 e 10 quilômetros ou da Meia Maratona (21km) e da Maratona.\nA Maratona EM Movimento tem como causa central a conscientização da Esclerose Múltipla, promovendo conscientização, inclusão e qualidade de vida por meio da prática esportiva.\nA Esclerose Múltipla é uma doença neurológica desmielinizante autoimune crônica provocada por mecanismos inflamatórios e degenerativos que comprometem a bainha de mielina que revestem os neurônios das substâncias branca e cinzenta do sistema nervoso central. De acordo com a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla (ABEM), no Brasil estima-se que existam 40.000 casos da doença.