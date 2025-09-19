A 13ª edição da Corrida Largue o Cigarro Correndo será realizada neste domingo (21), em Goiânia. A largada acontece às 6h30, no Órion Business & Health Complex, no Setor Marista. A corrida terá dois percursos: 5 km, para participantes a partir de 14 anos, e 10 km, a partir de 16 anos.\nDados divulgados pelo Ministério da Saúde em maio indicam que, em 2024, o Brasil registrou o primeiro aumento na proporção de fumantes adultos desde 2007.\nDiante dessa situação, a Sociedade Goiana de Pneumologia e Tisiologia (SGPT) organiza a prova com o objetivo de ressaltar a importância de parar com o uso do cigarro e incentivar hábitos de vida mais saudáveis, mostrando como a prática de atividades físicas pode ser uma grande aliada no combate ao tabagismo.\nO caso de Daniel Sousa, de 23 anos, estudante de psicologia, é um exemplo como a Corrida Largue o Cigarro Correndo tem ajudando pessoas a vencer o vício. Ele começou a fumar em 2015 e, após participar da edição da corrida em 2023, largou o vício.