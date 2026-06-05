Neste domingo (7), a Corrida Sicoob será realizada em Goiânia. A largada vai ocorrer às 6h30, no Parque Areião, que também será o destino da chegada. A corrida é organizda em parceria com o Grupo Jaime Câmara.A expectativa neste domingo é reunir mais de 1,5 mil participantes entre atletas, cooperados e colaboradores do Sicoob, que participarão dos percursos de caminhada de 3 km, e corridas de 5 km e 10 km. Centenas de corredores vão prestigiar o evento, que teve todas as vagas esgotadas.A 1ª edição da Corrida Sicoob foi realizada em setembro do ano passado, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF), e reuniu aproximadamente 1,4 mil participantes. O novo evento em Goiânia, tem organização da Hanker, e traz novidades como a caminhada de 3 km e a corrida kids, ampliando o caráter inclusivo e familiar da iniciativa.O empresário Fernando Nakadaira, de 49 anos, natural de Marília (SP) e que mora atualmente em Goiânia, participou da 1ª Corrida Sicoob em Brasília e ficou em 3º lugar na categoria dos cooperados. Na capital goiana, ele busca repetir a dose e está ansioso para o evento.“A expectativa é boa, vamos ver se consigo repetir o feito e pegar o pódio. Em relação ao evento, eu já corri várias corridas em Goiânia e outros lugares do Brasil, fiz mais de dez meias maratonas, uma maratona. Acredito que a Corrida Sicoob seja uma das mais bem preparadas, tanto o kit quanto a organização da prova são muito boas, entre as melhores que eu já participei”.Os três primeiros colocados de cada categoria, comunidade, cooperados e colaboradores, serão premiados com troféus e medalhas. Além desses prêmios, os participantes também disputarão uma premiação especial: ao todo, serão distribuídos 1 milhão de Pontos Coopera entre os mais bem colocados nas categorias cooperados e colaboradores.A Corrida Sicoob Goiânia é uma realização do Sicoob Nova Central e Central Sicoob Uni em parceria com o Grupo Jaime Câmara.