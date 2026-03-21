A organização da MotoGP confirmou o novo horário da corrida sprint da MotoGP em Goiânia. A prova vai ser disputada a partir das 15h35 deste sábado (21). O horário anterior era 15 horas e foi adiado em 20 minutos depois que a direção de prova suspendeu as atividades no Autódromo Internacional Ayrton Senna após encontrar um buraco no início da reta principal do circuito goiano.\nOs reparos começaram imediatamente após a direção de prova encontrar a depressão na superfície, por volta das 12h40, antes do começo do Q1 da Moto3. A confirmação do novo horário foi feita pela organização às 14h04 depois do buraco ser fechado com concreto.\nBuraco na pista do autódromo de Goiânia foi encontrado pela direção de prova no início da reta principal (Wildes Barbosa / O Popular)\nA organização alterou a sequência das atividades. A corrida sprint vai ser a primeira a ser realizada. Depois da prova vão ocorrer os treinos qualificatórios da Moto3 e Moto2, que seriam as próximas atividades antes da suspensão.