Entre as inúmeras vantagens de praticar uma atividade física como a corrida, destaca-se a capacidade de superação e o sentimento de pertencimento. Para Gicelia Rabelo e Karina Rocha, que possuem diagnóstico de Esclerose Múltipla, o esporte serve como forma de superação e persistência.\nA Esclerose Múltipla é uma doença autoimune, mas a doença não impede a prática esportiva, inclusive, é recomendada para portadores da Esclerose Múltipla, pois funciona como moduladora da resposta auto imune de qualquer pessoa. Práticas como a corrida ajudam a modular a produção de anticorpos, substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias.\n“Atividade física vai fazer essas conexões neurais serem mais aportadas, serem melhores. Então, assim, a gente vê, no paciente que tem esclerose múltipla, que vai evoluir com espasticidade, dificuldade motora e vai servir no processo de reabilitação”, explicou o neuropsiquiatra, especialista em saúde pública e pós-graduando em neuropediatria, Sávio Beniz.