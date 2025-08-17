O Vasco venceu o Santos por 6 a 0 neste domingo (17), no Morumbis, pela 20ª rodada do Brasileirão.\nO duelo foi marcado pelo confronto de torcedores santistas com a Polícia Militar fora do estádio, e polêmicas de arbitragem dentro de campo, com direito a cartão amarelo com 30 segundos e lance inconclusivo no 1º gol do Vasco, marcado por Lucas Piton.\nLeia também\n+Aparecidense vence o Goiatuba de virada e abre vantagem nas oitavas da Série D\nO lance gerou polêmica por ficar a dúvida se a bola havia saído pela lateral no início da jogada. Como o VAR não encontrou uma imagem conclusiva, valeu a decisão de campo do árbitro Ramon Abatti Abel, como manda o protocolo.\nNa volta do intervalo, o Vasco atropelou o Santos no Morumbis. Em dois minutos, o Gigante da Colina chegou ao 3 a 0 após dois contra-ataques fatais pelas laterais, com gols de David e Coutinho. Rayan, de pênalti, Coutinho de novo e Tchê Tchê completaram a goleada vascaína.