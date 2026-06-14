Na última rodada da fase de classificação do Grupo A11 da Série D, o Crac conseguiu avançar à próxima fase, mas a Abecat acabou não avançando e se despede da competição. Na 2ª fase, que inaugura a fase mata-mata da Série D, o Crac vai enfrentar o Tombense-MG.\nOutros goianos que já estavam classificados são o Goiatuba, que vai enfrentar o Brasiliense, e a Aparecidense, que vai enfrentar o Capital-DF,\nCrac é o último goiano classificado na Série D; veja os confrontos da 2ª fase\nApós empate, técnico do Goiás admite momento ruim na Série B e quer reação rápida\nBrasil busca ajuste imediato para evitar riscos no Mundial\nO Crac, no Estádio Genervino da Fonseca, em Catalão, garantiu a classificação com um empate por 1 a 1 com o Ivinhema neste domingo (14) - os dois times terminaram com 13 pontos, em 3º (Crac) e 4º (Ivinhema) lugares.