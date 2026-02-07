Na tarde deste sábado (7), no Estádio Genervino da Fonseca, o Crac goleou o Centro Oeste por 3 a 0, no confronto direto por uma vaga nas quartas de final, e garantiu a classificação ao mata-mata. Os gols foram marcados por Miguel Alcântara, Caio Cunha e Riquelmo.\nAntes da última rodada da 1ª fase começar, o Crac estava em 8º e o Centro Oeste, em 9º. Ambos tinham seis pontos e o Leão do Sul levava vantagem no saldo de gols. Quem ganhasse, passaria para a próxima fase. Em caso de empate, a equipe de Catalão ficaria com a vaga.\nO Crac não deu chance para o azar e venceu com ampla superioridade dentro de casa. Neste momento, o time ultrapassa o Anápolis e figura em 7º na tabela de classificação, mas o Galo da Comarca ainda joga neste final de semana, diante da Anapolina. Para o Crac permanecer em 7º, precisa torcer para que o Anápolis não vença o clássico.