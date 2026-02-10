O Crac conseguiu uma reação rápida na reta final da fase de classificação e saiu das últimas colocações para garantir vaga nas quartas de final do Campeonato Goiano. Nas três rodadas finais, que coincidem com a chegada do técnico Cléber Gaúcho, o time de Catalão não perdeu e chega embalado para tentar surpreender o Goiás no início do mata-mata. O jogo de ida será nesta quarta-feira (11), a partir das 19h30, no estádio Genervino da Fonseca.\nApós a derrota de 2 a 0 para o Anápolis na 5ª rodada, a direção do Crac demitiu o técnico Luan Carlos e acertou com Cléber Gaúcho. Após a chegada do treinador de 51 anos, que foi campeão goiano em 2021 com o Grêmio Anápolis, o Leão do Sul reagiu no Goianão.\nA estreia foi com vitória de 1 a 0 sobre a Aparecidense na 6ª rodada. No jogo seguinte, o Crac empatou com o Atlético-GO, no Accioly. Na 8ª e última rodada da fase de classificação, a equipe de Catalão goleou o Centro Oeste por 3 a 0 e confirmou classificação às quartas de final.