Nesta quarta-feira (28), dois confrontos entre equipes do interior abrem a 6ª rodada do Campeonato Goiano. Crac x Aparecidense e Jataiense x Anapolina serão disputados no mesmo horário, às 19h30.\nEm Catalão, o Crac recebe a Aparecidense no Estádio Genervino da Fonseca.\nO Leão do Sul ainda não venceu na competição, soma apenas dois pontos e ocupa a penúltima colocação (11º), à frente apenas do lanterna Goiatuba. A equipe iniciou o campeonato com dois empates, contra Jataiense e Goiás, mas na sequência sofreu três derrotas consecutivas, diante de Abecat, Anapolina e Anápolis.\nCom a sequência negativa, a diretoria demitiu o técnico Luan Carlos e anunciou a contratação de Cléber Gaúcho, campeão goiano com o Grêmio Anápolis em 2021, que fará sua estreia no comando da equipe nesta quarta-feira (28).