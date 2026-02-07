Neste fim de semana, pela 8ª e última rodada da 1ª fase do Campeonato Goiano, três confrontos entre equipes de fora da capital são decisivos. Neste sábado (7), a Aparecidense recebe a Abecat, enquanto o Crac encara o Centro Oeste. Já no domingo (8), o destaque fica por conta de um dos maiores clássicos do interior: Anápolis x Anapolina.\nNo Estádio Genervino da Fonseca, em Catalão, às 16h, Crac e Centro Oeste fazem um confronto direto tanto pela classificação às quartas de final quanto pela permanência na elite. As duas equipes somam 6 pontos. O Leão do Sul aparece na 8ª colocação, dentro da zona de classificação para o mata-mata, enquanto o time de Nerópolis é o 9º colocado.\nQuem vencer garante vaga nas quartas de final. O Crac joga pelo empate, já que tem saldo de gols superior, mas, caso a partida termine igualada, precisará torcer para que Aparecidense e Goiatuba não vençam seus jogos.