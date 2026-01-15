Crac e Goiás se enfrentam na noite desta quinta-feira (15), no estádio Genervino da Fonseca, em Catalão, pelo encerramento na 2ª rodada do Campeonato Goiano. As equipes entram em campo a partir das 19h30.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, preço de ingresso, arbitragem e prováveis escalações)\nO Goiás terminou a 1ª rodada na liderança do Estadual após golear o Goiatuba, por 4 a 0. A meta do time esmeraldino é manter o embalo e vencer pela segunda vez para seguir no topo da classificação.\nO técnico Daniel Paulista pode fazer alterações na equipe titular, já que no próximo domingo (18) o Goiás vai disputar o primeiro clássico do Goianão diante do Atlético-GO e o planejamento do clube esmeraldino é administrar a condição física dos atletas para ter força máxima na 3ª rodada.\nO duelo desta quinta-feira será especial para o goleiro Tadeu. O defensor vai completar 373 jogos pelo Goiás e igualar o ex-volante Amaral como o 5º atleta com mais jogos na história do clube goiano. À frente estão Joséu (386), Araújo (391), Ernando (405) e Harlei (831).