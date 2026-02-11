Goiás e Crac iniciam nesta quarta-feira (11) a fase quartas de final do Campeonato Goiano. No estádio Genervino da Fonseca, a partir das 19h30, as equipes disputam o jogo de ida da decisão de duas partidas que vale uma vaga na semifinal do Estadual.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e preço de ingressos)\nAs equipes são as que mais pontuaram na reta final do Campeonato Goiano. O Crac conquistou sete pontos nas três últimas rodadas da fase de classificação e chega embalado para o confronto contra o Goiás. A equipe esmeraldina foi a única que terminou a 1ª fase invicta (seis vitórias e dois empates) e, no período dos três últimos duelos, somou nove pontos (100% de aproveitamento).\nO Goiás fechou a 1ª fase como líder do Goianão, enquanto o Crac avançou na 8ª colocação. A classificação do Leão do Sul foi confirmada na última rodada da fase inicial.