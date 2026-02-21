Neste fim de semana, além das semifinais do Campeonato Goiano, também serão disputados os jogos de ida dos playoffs que definem as posições do 5º ao 8º lugar, confrontos que valem vagas para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2027. No sábado (21), o Crac recebe a Jataiense, em Catalão. No domingo (22), é a vez de Anápolis e Abecat se enfrentarem.\nO chaveamento leva em conta a campanha geral das equipes eliminadas nas quartas de final. A Jataiense, que somou 15 pontos, enfrenta o Crac, que fez 10. Já a Abecat, também com 15 pontos, mas com saldo de gols inferior ao da Jataiense (zero contra três), encara o Anápolis, que terminou com 12 pontos.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e preços dos ingressos)\nPor terem melhor campanha, Jataiense e Abecat decidem os confrontos em casa. Em caso de igualdade nos pontos e no saldo de gols após os dois jogos, a vaga será decidida nos pênaltis, sem vantagem por campanha.