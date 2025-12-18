Nesta semana, o CRB acertou a venda do atacante Léo Pereira ao CSKA Sofia, da Bulgária, por cerca de 800 mil euros. Como o Atlético-GO ainda possuía 50% dos direitos do jogador, vai faturar aproximadamente 400 mil euros na negociação, o equivalente a mais de R$ 2,5 milhão na cotação atual.\nAtlético-GO encaminha empréstimo de zagueiro para o Avaí\nLéo Pereira, atualmente com 25 anos de idade, defendeu o Dragão em 2022 e fez 66 jogos naquela temporada, com cinco gols e seis assistências. Antes disso, havia passado pelas categorias de base de Ituano e Corinthians, e atuado pelo Grêmio.\nEm 2023, defendeu o Marítimo, de Portugal, e voltou ao Atlético-GO para fazer apenas três partidas. Na sequência, foi emprestado ao CRB e posteriormente adquirido em definitivo pelo time alagoano. Em 2025, atuou também por Vitória e Sport antes de ser vendido para o futebol búlgaro.