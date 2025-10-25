Enquanto houver chance, há esperança. É assim que o Atlético-GO trata as rodadas finais da Série B. O Dragão tem reduzidas chances de acesso, está no meio da tabela (10º lugar) e vê nove concorrentes à frente na disputa pelas quatro vagas à Série A. Entre eles, o CRB-AL está um degrau acima e será o adversário da equipe atleticana na tarde de domingo (26), às 16 horas, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis, arbitragem e ingressos)\nAs duas equipes estão distantes do G4, têm a mesma pontuação (48 pontos), mas alimentam a expectativa de que é possível chegar à elite.\nO Atlético-GO faz uma temporada de irregularidade. Como os resultados positivos não foram conquistados no 1º turno, houve troca de comando técnico e, no returno, o Dragão reagiu, chegando a cravar a marca de oito partidas de invencibilidade - cinco vitórias e três empates, alternados. Foi o melhor momento do time rubro-negro, mas interrompido por duas derrotas seguidas. O triunfo de 1 a 0 sobre o Vila Nova, no clássico goiano, trouxe algum alento aos atleticanos.