O Goiás entra em campo neste domingo (12) com o objetivo de ampliar a campanha de reação na Série B. O time esmeraldino busca a terceira vitória seguida para se aproximar do G6 da Série B. No estádio Rei Pelé, em Maceió, o clube goiano desafia o CRB, a partir das 19 horas, pela 17ª rodada.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações e arbitragem)\nO Goiás não faz campanha regular na Série B, mas iniciou reação nas duas últimas rodadas.\nA equipe venceu Náutico e Ceará, nas duas últimas rodadas, após a troca no comando técnico. Diante do CRB, quer ampliar a boa fase para se aproximar das primeiras colocações da Série B.\nPara o jogo deste domingo, o técnico Mozart não contará com o volante Filipe Machado. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática.\nO treinador terá o retorno do meia Lourenço, que está recuperado de uma contusão muscular e poderá jogar depois de pouco mais de um mês de ausência. Sua última partida foi no dia 30 de maio, no empate (1 a 1) com o Atlético-GO, na 11ª rodada da Série B.