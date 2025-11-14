O Vila Nova encara o CRB pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado (15), às 16h30, no estádio Rei Pelé em Maceió (AL). O Tigre, 12º colocado com 46 pontos, apenas cumpre tabela, mas quer voltar a vencer após três empates seguidos, todos depois de abrir dois gols de vantagem, contra Ferroviária, Operário-PR e Avaí.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem, escalações prováveis)\nJá o Galo de Campina é o 8º colocado, soma 53 pontos e ainda tem chances mínimas de acesso. Para seguir sonhando, mesmo que de forma remota, precisa vencer.\nAtlético-GO x Operário-PR: onde assistir, horário e escalações\nO técnico Umberto Louzer, do Vila Nova, tem problemas para escalar a equipe. Quatro jogadores - o zagueiro Tiago Pagnussat, os meio-campistas Igor Henrique e João Vieira e o atacante Gustavo Pajé - estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo recebido contra o Avaí. Além deles, Jean Mota, Bruno Mendes e Kozlinski acertaram suas saídas do clube nesta semana e não atuam mais pelo Tigre.