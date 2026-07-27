Na 20ª rodada da Série B, o Vila Nova busca iniciar o 2º turno com o pé direito. Nesta segunda-feira (27), a partir das 19h30, o Tigre visita o CRB no Estádio Rei Pelé. Assim como o time alagoano pontuou em Goiânia, a equipe colorada tem o objetivo de não sair de Maceió com as mãos abanando.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis e equipe de arbitragem)\nCom 34 pontos, o Vila Nova vai terminar a rodada dentro do G6 independentemente do que acontecer no duelo contra o CRB e nos jogos dos concorrentes diretos. Contudo, o Tigre quer pelo menos manter essa gordura e entrar no G2 da Segundona, que garante acesso direto para a Série A de 2027.\nEmbalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, no OBA, o Vila Nova almeja acabar com o jejum incômodo de partidas sem vencer como visitante. Nos últimos quatro jogos fora de casa, o Tigre sofreu quatro derrotas para Criciúma (2 a 0), Juventude (1 a 0), Novorizontino (2 a 1) e Cuiabá (1 a 0).