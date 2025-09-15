O São Paulo conseguiu a vitória contra o Botafogo no Morumbi, neste domingo (14), e chega em bom momento para encarar a LDU, em Quito, no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, na quinta-feira (18).\nAlém do resultado, a partida deu cinco motivos para Hernán Crespo comemorar. Mas uma posição vive incerteza para o jogo de ida.\nDinenno encerrou jejum de um ano e um mês para dar a vitória ao São Paulo e aparece como opção em meio a tantas lesões no ataque. O argentino não balançava as redes desde o dia 19 de agosto do ano passado, quando ainda estava no Cruzeiro, no empate por 2 a 2 contra o Vitória, pelo Brasileiro.\nRafael Toloi e Rigoni, reforços da última janela, tiveram boas reestreias no Tricolor e também são opções. O zagueiro jogou os 90 minutos contra o Botafogo e teve atuação segura, já o argentino disputou 32 minutos e quase balançou as redes em duas oportunidades.