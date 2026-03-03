O Criciúma anunciou oficialmente a contratação do goleiro Airton, que iniciou a temporada como titular do Vila Nova antes de perder espaço no elenco. Inicialmente, a negociação seria por empréstimo, mas houve rescisão de contrato em comum acordo e o jogador de 31 anos se transferiu em definitivo para o time catarinense, com vínculo até o fim do ano.\nAirton chegou ao Vila Nova em 2026, como grande esperança para assumir a titularidade debaixo das traves, após duas temporadas pelo Novorizontino. No entanto, o goleiro falhou em alguns jogos com a camisa colorada, durante o Campeonato Goiano - no total, fez dez partidas e sofreu dez gols.\nDevido às falhas, Airton perdeu a posição para Dalberson e iniciou no banco de reservas na derrota por 2 a 0 contra o Atlético-GO, no dia 22 de fevereiro, pelo jogo de ida da semifinal do Goianão. Após esse fato, as partes conversaram entre si e decidiram que a saída do atleta era a melhor opção.